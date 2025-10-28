На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко объяснил, почему «Орешник» размещен в Белоруссии

Лукашенко: размещение в Белоруссии «Орешника» не носит агрессивного характера
Evgenia Novozhenina/Reuters

Размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии является ответом на действия европейских стран и не может считаться агрессивным шагом, заявил президент республики Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова передает ТАСС.

«Еще один вопрос, который будоражит отдельных оголтелых политиков, — размещение в Белоруссии ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Никакой агрессивности, никакой <...>. Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?» – отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что размещение в Белоруссии этого оружия является ответной мерой на эскалацию в регионе и современные угрозы. Белорусский лидер подчеркнул, что «разговоры об «Орешнике» прекратятся», когда ситуация в регионе изменится.

Также в ходе мероприятия белорусский лидер заявил о том, что Россия и Белоруссия не заинтересованы в эскалации напряженности в Европе, никакие территории европейских стран им не нужны.

6 декабря прошлого года белорусский лидер попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Лукашенко отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском.

25 сентября Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» уже направляется в Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил, что в ЕС готовят общество к мысли о войне.

