Лукашенко заявил, что в ЕС готовят общество к мысли о войне

Лукашенко: в ЕС готовят общество к мысли о войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил о милитаризации и агрессивной риторике соседних стран ЕС, подчеркнув, что так они готовят общество к мысли о неизбежности войны. Его слова передает РИА Новости.

Белорусский лидер задался вопросом, зачем соседние страны стремятся так нарастить свой военный потенциал, чтобы он многократно превосходил твой собственный. При этом эти государства не стесняются в агрессивной риторике, добавил политик.

«У меня только один ответ: к сожалению, чтобы общество больше привыкало к мысли о войне», – подчеркнул он.

Лукашенко в ходе конференции также заявил о том, что Россия и Белоруссия не заинтересованы в эскалации напряженности в Европе, территории европейских стран им не нужны.

Кроме того, белорусский лидер прокомментировал закрытие государственной границы Литвой. Если в сторону Литвы «летят шарики с сигаретами», отметил Лукашенко, то этот вопрос нужно решать в Вильнюсе.

Ранее Лукашенко заявил о победе России в конфликте с Украиной.