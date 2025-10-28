На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что в ЕС готовят общество к мысли о войне

Лукашенко: в ЕС готовят общество к мысли о войне
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил о милитаризации и агрессивной риторике соседних стран ЕС, подчеркнув, что так они готовят общество к мысли о неизбежности войны. Его слова передает РИА Новости.

Белорусский лидер задался вопросом, зачем соседние страны стремятся так нарастить свой военный потенциал, чтобы он многократно превосходил твой собственный. При этом эти государства не стесняются в агрессивной риторике, добавил политик.

«У меня только один ответ: к сожалению, чтобы общество больше привыкало к мысли о войне», – подчеркнул он.

Лукашенко в ходе конференции также заявил о том, что Россия и Белоруссия не заинтересованы в эскалации напряженности в Европе, территории европейских стран им не нужны.

Кроме того, белорусский лидер прокомментировал закрытие государственной границы Литвой. Если в сторону Литвы «летят шарики с сигаретами», отметил Лукашенко, то этот вопрос нужно решать в Вильнюсе.

Ранее Лукашенко заявил о победе России в конфликте с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами