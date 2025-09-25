Лукашенко: «Орешник» находится на пути в Белоруссию

Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» уже направляется в Белоруссию

Российский ракетный комплекс «Орешник» уже направляется в Белоруссию, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже в пути, все будет нормально», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста.

Он также прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина по поводу продления ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав его блестящим.

В июне госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в республике к концу 2025 года.

До этого Лукашенко заявил, что страна будет готова разместить две установки «Орешник».

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник».

Ранее Лукашенко предложил Пашиняну помощь в развитии ядерных технологий.