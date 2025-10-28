Лукашенко рассказал, собираются ли Белоруссия и РФ нападать на Европу

Россия и Белоруссия не заинтересованы в эскалации напряженности в Европе, никакие территории европейских стран им не нужны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова передает ТАСС.

«Чепуха полная. Нам бы разобраться с теми проблемами, которые у нас есть. Никуда мы не нацелены. Никакая Европа, Париж и Лондон нам не нужны. Даже Литва и Польша. Нам не нужна эта эскалация», – сказал он.

В связи с этим Лукашенко задался вопросом, зачем Варшава и Вильнюс увеличивают свои военные расходы.

Также в ходе мероприятия белорусский лидер прокомментировал закрытие государственной границы Литвой. Он заявил, что вопрос с метеозондами необходимо решать в самой Литве. Если в сторону Литвы «летят шарики с сигаретами», то этот вопрос нужно решать в Вильнюсе, уточнил президент.

22 октября был закрыт международный аэропорт Вильнюса из-за использования метеозондов для нелегальной транспортировки товаров через государственную границу. В частности, речь шла о нескольких десятках воздушных шаров. Впоследствии подобные случаи повторились 25 и 26 октября. В связи с этим 27 октября литовские власти приняли решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией на неопределенное время.

Ранее Лукашенко заявил о победе России в конфликте с Украиной.