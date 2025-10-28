Лавров надеется, что Трамп все еще хочет урегулировать украинский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится урегулировать украинский конфликт на основе саммита в Анкоридже. Об этом пишет РИА Новости.

«Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений», — сказал глава ведомства на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе этого же мероприятия заявил, что позиция США по урегулированию конфликта на Украине может оказаться спектаклем. Лукашенко добавил, что конфликт должен быть урегулирован «как положено». По его словам, игр в подобной ситуации быть не может.

26 октября Лавров заверил, что в Вашингтоне четко понимают шаги, которые РФ и США могут предпринять для реализации договоренностей саммита на Аляске. Глава российского МИД также отметил, что по итогам телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио Госдепартамент опубликовал сообщение. Лавров подчеркнул, что беседа была продуктивной, так как после нее не возникло необходимости в личной встрече.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп не могут встречаться ради встречи.