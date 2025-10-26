На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заверил, что в США понимают шаги для выполнения итогов Аляски

Лавров: в США понимают шаги, которые надо сделать для выполнения итогов Аляски
Максим Блинов/РИА Новости

В Вашингтоне четко понимают шаги, которые РФ и США могут предпринять для реализации договоренностей саммита на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

Глава российского МИД также отметил, что по итогам телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио Госдепартамент опубликовал сообщение. Лавров подчеркнул, что беседа была продуктивной, так как после нее не возникло необходимости в личной встрече.

«И я понимаю, что за этим стоит: четкое понимание шагов, которые Россия и США могут предпринять для реализации ясных и прямых договоренностей, достигнутых на Аляске», – отметил глава российского МИД.

26 октября президент США Дональд Трамп заявил, что проведет новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным только если будет уверен в перспективах заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп не могут встречаться ради встречи.

