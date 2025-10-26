Песков заявил, что Путин и Трамп не могут встречаться ради встречи

Песков: Путин и Трамп не могут встречаться просто ради встречи, нужна подготовка

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут встречаться просто ради встречи и терять время, нужна подготовка. Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале «Вести».

Представитель Кремля добавил, что Путин и Трамп поручили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио подготовить этот процесс.

Песков добавил, что «требуется действительно проделать большую домашнюю работу» перед тем, как будет создана основа для нового саммита.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. В Кремле заявляли, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

23 октября Трамп рассказал, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки.

Ранее специальный представитель Путина выразил уверенность, что переговоры в Венгрии состоятся.