Лукашенко заявил о победе России в конфликте с Украиной

Лукашенко: Зеленский и Европа хотят выиграть войну у России, но этого не будет

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят выиграть войну у России, но этого никогда не будет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с представителем лидера США Джоном Коулом в Минске, передает «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, Россия готова принять то, что обсуждали глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске 15 августа.

«То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», — сказал Лукашенко.

Коул прибыл в Белоруссию по поручению Трампа. В ходе встречи с ним Лукашенко поблагодарил американского лидера за миротворческие усилия, которых, по его словам, не предпринимал ни один президент США.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Трамп подарил Лукашенко украшение.