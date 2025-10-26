Аэропорт Вильнюса снова закрылся для полетов

Литовские власти вновь закрыли для полетов международный аэропорт Вильнюса. Об этом со ссылкой на Национальный кризисный центр Литвы сообщает агентство Reuters.

Причиной приостановки работы аэропорта стало обнаружение в его воздушном пространстве нескольких объектов, скорее всего являющихся воздушными шарами — метеорологическими зондами.

Reuters отмечает, что это уже четвертый подобный инцидент в течение недели.

25 октября сообщалось, что аэропорт Вильнюса и диспетчерская зона закрыты из-за полетов неопознанных объектов. Из-за этого один из самолетов, следовавший в столицу Литвы из Амстердама, перенаправили в аэропорт города Каунас.

22 октября аэропорт Вильнюса также приостанавливал работу. Причиной стали метеозонды, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Речь шла о нескольких десятках воздушных шаров.

Ранее беспилотник нарушил работу аэропорта в Германии.