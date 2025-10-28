«Летят шарики с сигаретами»: Лукашенко высказался об инциденте с метеозондами в Литве

Лукашенко: Минск извинится, если виноват в инциденте с метеозондами в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти будут готовы извиниться в инциденте с метеозондами и контрабандой в Литве лишь в том случае, если будет доказана вина Минска. Об этом белорусский лидер заявил в своем приветственном слове, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности.

«Если мы (Белоруссия. — Прим.ред.) будем убеждены, что мы виноваты, нас пробуют в этом убедить сейчас — мы извинимся», — подчеркнул Лукашенко.

При этом, по словам президента Белоруссии, если в сторону Литвы «летят шарики с сигаретами», то этот вопрос нужно решать в Вильнюсе.

Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне пообещали ускорить строительство «стены дронов» из-за прилетающих в Литву метеорологических зондов с контрабандой.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, якобы используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.