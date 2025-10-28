На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Летят шарики с сигаретами»: Лукашенко высказался об инциденте с метеозондами в Литве

Лукашенко: Минск извинится, если виноват в инциденте с метеозондами в Литве
true
true
true

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти будут готовы извиниться в инциденте с метеозондами и контрабандой в Литве лишь в том случае, если будет доказана вина Минска. Об этом белорусский лидер заявил в своем приветственном слове, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности.

«Если мы (Белоруссия. — Прим.ред.) будем убеждены, что мы виноваты, нас пробуют в этом убедить сейчас — мы извинимся», — подчеркнул Лукашенко.

При этом, по словам президента Белоруссии, если в сторону Литвы «летят шарики с сигаретами», то этот вопрос нужно решать в Вильнюсе.

Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне пообещали ускорить строительство «стены дронов» из-за прилетающих в Литву метеорологических зондов с контрабандой.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, якобы используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами