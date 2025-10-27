На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС пообещал усилить давление на Белоруссию из-за прилетающих в Литву метеозондов

Евросоюз ускорит создание «стены дронов» из-за инцидентов с метеозондами в Литве
true
true
true
close
Global Look Press

Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещали ускорить строительство «стены дронов» из-за прилетающих в Литву метеорологических зондов с контрабандой. Об этом они заявили на своих страницах в соцсети X.

«Европа полностью солидарна с Литвой перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов. Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», — написала фон дер Ляйен.

В своем заявлении Кошта отметил, что Евросоюз будет продолжать усиливать давление на Белоруссию.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.

