В Москве начали проверку из-за угроз в адрес семьи певца Соколовского

В Москве правоохранители начали проверку из-за угроз в адрес семьи Соколовского
Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве правоохранители начали проверку по факту угроз, которые поступают в адрес семьи певца Влада Соколовского и его маленького сына. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что по ее итогам будет принято процессуальное решение.

В начале декабря Соколовский и его жена Ангелина сообщили в социальных сетях, что им угрожают похищением трехлетнего сына. Они заявили, что уже более трех лет получают жуткие сообщения в соцсетях и мессенджерах от двух женщин. Артисты публично попросили обратить внимание на их проблему председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Сын пары родился в феврале 2022 года. Соколовская несколько лет назад признавалась поклонникам, что страдает от сталкинга. Певица не вдавалась в подробности, но говорила, как ей становится не по себе после страшных слов от незнакомого человека. Артистка надеялась, что это временное явление и скоро все прекратится. Позже исполнительница практически перестала делиться моментами из семейной жизни и не показывала фото с ребенком.

У Соколовского также есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Супруги развелись в 2018 году, однако артистка не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком. Девочка проводит по несколько недель с семьей отца, а потом улетает к матери за границу.

Ранее в Госдуме заявили, что без сталкинга не было бы сказок и истории Петра с Февронией.

