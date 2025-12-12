Таиланд усилит удары по Камбодже

Тайские боевые самолеты усилят бомбардировку позиций войск Камбоджи в приграничных районах в свете интенсификации их ракетно-артиллерийских ударов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Королевских ВВС Таиланда Джаккрит Тамвичай, сообщает «Интерфакс».

По его словам, военно-воздушные силы страны усилят авиаудары в соответствии с развивающейся ситуацией. Тамвичай отметил, что операции будут вестись до тех пор, пока Камбоджа не прекратит действия, угрожающие суверенитету и безопасности народа Таиланда.

Также он сказал, что тайские ВВС продолжат поддерживать наземные операции армии и флота Таиланда, чтобы вытеснить камбоджийских военных с позиций, которые позволяют им угрожать королевству.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

