На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о начале подготовки к президентским выборам

РИА: украинские политики уже готовятся к выборам, начинают складываться команды
true
true
true
close
Armando Franca/AP

На Украине политики начали подготовку к президентским выборам, постепенно начинают складываться команды. Об этом сообщила РИА Новости жительница Одессы.

«Насколько сейчас засуетились все «порошенки», женщины с косами. Вот они готовятся. Админресурс готовится к выборам. Даже уже [депутат Верховной рады Алексей] Гончаренко активизировался, то есть внутренняя оппозиция», — передает агентство ее слова.

По словам собеседницы РИА, в стране начинают складываться команды. Одесситка также заявила, что такой оппозиции, как прежде, уже не будет в связи с тем, что ее представители покинули территорию Украины. Тем не менее, она отметила, что оппозиционеры есть среди проукраинских националистов, которые также готовятся к выборам.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен провести выборы президента Украины, но при определенных условиях. В частности, ему нужно понимать, как организовать голосование находящихся на фронте военных. Также он хочет разобраться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. Он призвал США помочь ему и вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами