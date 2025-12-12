На Украине рассказали о начале подготовки к президентским выборам

На Украине политики начали подготовку к президентским выборам, постепенно начинают складываться команды. Об этом сообщила РИА Новости жительница Одессы.

«Насколько сейчас засуетились все «порошенки», женщины с косами. Вот они готовятся. Админресурс готовится к выборам. Даже уже [депутат Верховной рады Алексей] Гончаренко активизировался, то есть внутренняя оппозиция», — передает агентство ее слова.

По словам собеседницы РИА, в стране начинают складываться команды. Одесситка также заявила, что такой оппозиции, как прежде, уже не будет в связи с тем, что ее представители покинули территорию Украины. Тем не менее, она отметила, что оппозиционеры есть среди проукраинских националистов, которые также готовятся к выборам.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен провести выборы президента Украины, но при определенных условиях. В частности, ему нужно понимать, как организовать голосование находящихся на фронте военных. Также он хочет разобраться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. Он призвал США помочь ему и вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

