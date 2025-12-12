В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины в Ростове-на-Дону, Таганроге и Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время проводится проверка и уточняется информация о возможных разрушениях на земле.

Накануне в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за три часа сбили 15 украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью и еще два — над Ростовской областью.

9 декабря российские военные в нескольких районах Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов.

Ранее взрыв дрона разрушил нижние этажи дома в Твери, ранен ребенок.