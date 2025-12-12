Собянин сообщил об атаке дронов на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще три летевших к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ночью 12 декабря беспилотник пытался атаковать Москву. Он был уничтожен силами ПВО на подлете к городу.

Также этой ночью сообщалось, что в Твери при отражении атаки дрона пострадали семь человек — шесть взрослых и ребенок. Их доставили в больницу. Удар БПЛА пришелся по многоэтажному жилому дому на западе города. На нижних этажах произошел взрыв, выбило окна, разрушены конструкции. Повреждения получили и соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили. Очевидцы сообщали о нескольких громких хлопках и столбе дыма, который был виден из разных районов Твери.

Жители поврежденного дома были эвакуированы на улицу — часть из них самостоятельно покинула квартиры сразу после взрыва. Местные власти готовят временные пункты размещения.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.