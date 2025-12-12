На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин сообщил об атаке дронов на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще три летевших к Москве БПЛА
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ночью 12 декабря беспилотник пытался атаковать Москву. Он был уничтожен силами ПВО на подлете к городу.

Также этой ночью сообщалось, что в Твери при отражении атаки дрона пострадали семь человек — шесть взрослых и ребенок. Их доставили в больницу. Удар БПЛА пришелся по многоэтажному жилому дому на западе города. На нижних этажах произошел взрыв, выбило окна, разрушены конструкции. Повреждения получили и соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили. Очевидцы сообщали о нескольких громких хлопках и столбе дыма, который был виден из разных районов Твери.

Жители поврежденного дома были эвакуированы на улицу — часть из них самостоятельно покинула квартиры сразу после взрыва. Местные власти готовят временные пункты размещения.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами