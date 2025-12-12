В Госдуме обещали, что решение проблемы с «эффектом Долиной» не будут затягивать

Проблема с передачей квартир продавцам, находившимся под влиянием мошенников, без возврата денег покупателям не будет затянута, учитывая резонанс вокруг нее и пристальное внимание со стороны всех думских фракций. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

В России по «пенсионерским» схемам уже удалось оспорить в судах свыше 3 тыс. сделок с квартирами. Эксперты отмечают, что в таких случаях деньги, вырученные за жилье, нередко остаются у прежних собственников, а против покупателей могут возбуждаться уголовные дела. На рынке вторичной недвижимости это явление получило название «эффект Долиной»: владелец квартиры спустя время после продажи обращается в суд, заявляя, что стал жертвой обмана, утратил все полученные средства и требует вернуть ему недвижимость назад.

«В Госдуме сейчас идет работа над целым рядом мер для борьбы с таким явлением, как внезапные «откаты» сделок с недвижимостью. Недавно прошел круглый стол с участием не только депутатов, но и представителей различных ведомств, а также нотариального и риелторского сообществ. По его итогам были выработаны предложения для разработки общей позиции — все внесенные инициативы будут проработаны и объединены. Готовится еще сразу несколько мероприятий по этой же теме. Каждое из них приближает решение вопроса. Полагаю, проблема не будет затянута, учитывая резонанс вокруг нее и пристальное внимание со стороны всех парламентских фракций», — отметил Аксененко.

Ранее депутат поддержал невозврат квартиры без денег из-за «эффекта Долиной».