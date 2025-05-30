СМИ: «Золотой купол» не будет завершен к концу срока Трампа

Guardian: система ПВО «Золотой купол» не будет завершена к концу срока Трампа

Система противоракетной обороны «Золотой купол», которая будет включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет завершена к концу президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian.

«[Система] не будет готова до конца срока [Трампа], несмотря на его прогноз о том, что она будет завершена в течение следующих трех лет», — говорится в публикации.

По информации издания, оборонительное оружие будет готово только для демонстрации к концу 2028 года.

«Золотой купол» будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Сначала Пентагон сосредоточится на объединении систем обработки данных и уже потом перейдет к разработке оружия космического базирования.

Окончательная стоимость системы может превысить ранее названные $175 млрд, добавила Guardian.

20 мая Трамп и глава министерства обороны Пит Хегсет объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Американский лидер при этом сообщил, что ему поступил телефонный звонок из Канады, власти которой хотят принять участие в проекте ПРО.

В январе текущего года президент США подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Позже инициативу официально переименовали в «Золотой купол».

Из документа следует, что проект включает в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. В том числе указ требует, чтобы минобороны США предоставило «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия». Пентагон обязан выполнить поручение до завершения подготовки государственного бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее в Кремле отреагировали на запуск американского проекта ПРО «Золотой купол».