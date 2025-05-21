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В Кремле отреагировали на запуск американского проекта ПРО «Золотой купол»

Песков: запуск проекта ПРО «Золотой купол» является суверенным делом США
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Maxim Shemetov/Reuters

Запуск реализации проекта системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») является суверенным делом США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывать системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент США Дональд Трамп и глава министерства обороны Пит Хегсет объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Американский лидер при этом сообщил, что ему поступил телефонный звонок из Канады, власти которой хотят принять участие в проекте ПРО.

Указ о разработке национальной системы был подписан Трампом в январе текущего года. Из документа следует, что инициатива включает в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве.

Ранее в конгрессе США назвали сумму для создания космических систем ПРО.

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