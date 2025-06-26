США направят миллиарды на создание ПРО «Золотой купол»

США намерены потратить $25 млрд на ПРО «Золотой купол» в 2026 финансовом году

США планируют потратить $25 млрд на создание системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в 2026 финансовом году. Об этом сообщил представитель американского военного ведомства на спецбрифинге, передает РИА Новости.

«Президентский [проект] бюджета на 2026 финансовый год включает $25 млрд на «Золотой купол», — уточнили в Пентагоне.

30 мая газета The Guardian сообщила, что система противоракетной обороны «Золотой купол», которая будет включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет завершена к концу президентского срока Дональда Трампа. По информации издания, она будет готова только для демонстрации к концу 2028 года.

По мнению политолога Дмитрия Стефановича, говоря о новой системе ПРО, Трамп хочет показать американскую мощь, способность США нанести удар, который останется без ответа. Эксперт отметил, что проект «Золотого купола» вполне вписывается в концепцию мира через силу, которой придерживается текущая администрация Белого дома.

Ранее в России назвали проект «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности.