Трамп рассказал о дополнительных санкциях против России

Трамп словами «вы узнаете» ответил на вопрос о дополнительных санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп словами «вы узнаете» ответил на вопрос о перспективах введения против России новых санкций. Слова американского лидера передает РИА Новости.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени. Также чиновник рассказал, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Позднее президент США сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

При этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял о желании Запада поставить Россию на колени. Однако, по его словам, «они ничему не учатся».

