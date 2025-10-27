На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, как испытания «Буревестника» отразятся на отношениях России и США

Песков: испытания «Буревестника» не должны повредить отношениям России и США
Испытания крылатой ракеты «Буревестник» не должны повредить отношениям России и Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения находятся на минимальном уровне», — считает он.

Песков добавил, что наметились только «первые робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния оцепенения».

Представитель Кремля отметил, что при всей открытости к диалогу РФ руководствуется собственными национальными интересами. Он подчеркнул, что страна последовательно занимается обеспечением безопасности, разработкой новых вооружений в этом русле.

Президент России Владимир Путин 26 октября провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее сообщалось, что «Буревестник» может «зависать» перед поражением цели на несколько дней.

