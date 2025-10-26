СМИ: «Буревестник» может «зависать» перед поражением цели на несколько дней

Reuters: ракета «Буревестник» может зависать в небе на несколько дней

Российская ракета «Буревестник» может «зависать» в воздухе в течение нескольких дней, прежде чем поразить цель. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ядерная двигательная установка спроектирована таким образом, чтобы позволить ему летать намного дальше и дольше, чем традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели, которые ограничены количеством топлива, которое они могут нести», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что это позволит ракете «зависать» в течение длительного периода времени, прежде чем поразить цель.

Президент РФ Владимир Путин назвал крылатые ракеты «Буревестник», оснащенные ядерной энергетической установкой, уникальным изделием.

В воскресенье, 26 октября, глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в боевых действиях на Украине.

Ранее российский лидер объявил о завершении испытаний ядерной ракеты «Буревестник».