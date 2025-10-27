На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о «сигнале» США на фоне испытаний ракет «Буревестник»

Песков: на фоне истерики Европы Россия должна делать все для своей безопасности
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности, включая испытание ракеты «Буревестник». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, можно ли интерпретировать испытания этой ракеты как некий сигнал США и Западу от России и, в частности, своего рода ответ на давление, которое в последнее время резко усилилось.

«Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим от европейцев», — заявил Песков.

По его словам, представители Европы находятся в состоянии внутренней истерики, которая характеризуется русофобией, агрессией и воинственностью. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона на этом фоне должна делать все, чтобы быть в состоянии обеспечить свою безопасность.

Президент России Владимир Путин 26 октября провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее сообщалось, что «Буревестник» может «зависать» перед поражением цели на несколько дней.

