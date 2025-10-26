Ядерный «Буревестник» и обстановка на фронте: что Герасимов доложил Путину?

Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым (справа) и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединённой группировки войск, 26 ноября 2025 года

Президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с главой Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, сообщили в Кремле.

«Верховный Главнокомандующий посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО», — говорится в Telegram-канале Кремля.

Ядерный «Буревестник»

Валерий Герасимов доложил президенту, что 21 октября был проведен испытательный полет крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник, оснащенной ядерной силовой установкой. По словам начальника Генштаба, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, отметив, что «это не предел».

«Технические характеристики «Буревестника» позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры. И тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной»», — сказал Герасимов.

Владимир Путин поручил определить все возможные варианты применения «Буревестника».

«Необходимо начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — подчеркнул президент.

При этом требуется определить класс этой уникальной ракеты, так как такое оружие создано впервые, добавил Владимир Путин.

«Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», — сказал глава государства.

Ситуация в зоне СВО

Также Владимир Путин провел совещание и заслушал доклады командующих группировками, которые задействованы в спецоперации.

«Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по Купянскому и Красноармейскому направлениям», — сообщили в Кремле.

Отдельное внимание было уделено Купянскому и Красноармейскому направлениям. По данным, озвученным на совещании, в районе Купянска в окружении находится около 5 тыс. украинских военнослужащих, а в районе Красноармейска — порядка 5,5 тыс.

Валерий Герасимов также доложил, что группировка «Север» продолжает выполнять задачи по формированию полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить безопасность мирных граждан на территориях, переходящих под контроль российских войск. Он также поручил создать условия для сдачи в плен украинских военных. Глава государства отметил, что украинских военнослужащих, решивших сложить оружие, нередко «стреляют в спину и атакуют дронами».

Ранее в октябре Путин на встрече с командованием Вооруженных сил отметил, что Россия удерживает стратегическую инициативу на фронте. Он сообщил, что за 2025 год российские подразделения взяли под контроль около 4,9 тыс. кв. км территории и 219 населенных пунктов, тогда как украинские войска, по его словам, отступают по всей линии соприкосновения.