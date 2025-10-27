В Раде заявили, что Путин и Трамп продолжают обсуждать раздел Украины

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжают обсуждать вопрос раздела Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«То, что (глава РФПИ Кирилл – «Газета.Ru») Дмитриев летает в США и продолжает переговоры, подтверждает тот факт, что санкции США не стали в понимании Путина «актом войны», и договоренности о разделе Украины – продолжаются», — подчеркнул он.

24 октября Дмитриев заявил в США, что Украина затягивает переговоры по просьбе партнеров из Европейского Союза. Дмитриев уточнил, что Лондон заинтересован в продолжении специальной военной операции (СВО). Он связал это с «плачевным» состоянием экономик Британии и Евросоюза. Поэтому, как отметил спецпосланник РФ, Европы важно создавать «образ России, как образ врага».

Дмитриев также указал на вектор позиции Украины по конфликту с Россией. Он отметил, что Украина движется к «более реалистичной» позиции по урегулированию вооруженного конфликта. Глава РФПИ подчеркнул, что считает важным завершение украинского конфликта, однако, по его мнению, нужно иметь реалистичные ожидания о том, каким может быть реальное решение.

В 2019 году телеведущий Александр Дубинский стал депутатом от «Слуги народа». Уже в 2021 году он попал в санкционные списки США, что связали с утечкой телефонного разговора президента США Байдена с Петром Порошенко. С ноября 2023 года депутат находится в СИЗО, откуда активно ведет Telegram-канал. Ему грозит срок от 12 до 15 лет за государственную измену.

