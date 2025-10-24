Дмитриев намерен донести до США, что диалог срывается Украиной по просьбе европейцев

Дмитриев: РФ хочет донести до США, что диалог срывается Украиной по просьбе ЕС

Россия намерена донести до Соединенных Штатов, что Украина затягивает переговоры, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать», — подчеркнул Дмитриев.

Спецпосланник президента уточнил, что Россия намерена доносить до американских коллег, что украинская сторона срывает необходимый диалог с РФ «по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта».

«Попытки тех людей, которые хотят продлить украинский конфликт, связаны с тем, что экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна, и им важно создавать образ России как образ врага. Поэтому мы продолжим обсуждение с американской стороной, продолжим диалог с американской стороной, четко донося позицию России», — также отметил Дмитриев.

24 октября глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в пятницу прибыл в США, где у него запланированы встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Ранее были названы три цели визита Дмитриева в США.