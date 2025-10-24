На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитриев намерен донести до США, что диалог срывается Украиной по просьбе европейцев

Дмитриев: РФ хочет донести до США, что диалог срывается Украиной по просьбе ЕС
true
true
true
close
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Россия намерена донести до Соединенных Штатов, что Украина затягивает переговоры, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать», — подчеркнул Дмитриев.

Спецпосланник президента уточнил, что Россия намерена доносить до американских коллег, что украинская сторона срывает необходимый диалог с РФ «по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта».

«Попытки тех людей, которые хотят продлить украинский конфликт, связаны с тем, что экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна, и им важно создавать образ России как образ врага. Поэтому мы продолжим обсуждение с американской стороной, продолжим диалог с американской стороной, четко донося позицию России», — также отметил Дмитриев.

24 октября глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в пятницу прибыл в США, где у него запланированы встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Ранее были названы три цели визита Дмитриева в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами