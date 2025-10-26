На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия донесла до США информацию о состоянии ее экономики

Дмитриев: российская экономика находится в хорошем состоянии, США это известно
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская экономика демонстрирует устойчивость, и эта информация доведена до сведения американской стороны. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии», — заявил он, рассказывая о ходе переговоров с представителями США.

15 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что российская экономика переживает период контролируемого и непродолжительного спада.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета в ближайшие три года будет оставаться в пределах допустимого. Он также спрогнозировал рост ВВП в 2026 году на уровне 1,6% с последующим уменьшением.

Ранее США подготовили проект санкций против ключевых сфер экономики РФ.

