Вице-премьер РФ рассказал об управляемом замедлении российской экономики

Новак: экономика РФ находится в управляемом замедлении, чтобы обуздать инфляцию
Владимир Астапкович/РИА Новости

В настоящий момент экономика РФ находится на стадии временного и управляемого замедления. Об этом во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН) заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Сегодня мы находимся в стадии временного и управляемого замедления, для того чтобы обуздать инфляцию, но это нормальный процесс», — сказал он.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в России в ближайшие три года ожидается на безопасном уровне, в 2026 году ВВП составит 1,6% с перспективой дальнейшего снижения, при этом государственный долг не превысит 20% от ВВП.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. Основные дискуссии состоятся в ЦВЗ «Манеж», а в «Гостином дворе» будет организована выставка технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Центральной темой предстоящего форума заявлена «Создавая энергетику будущего вместе».

Ранее Вучич отказался от участия в Российской энергетической неделе.

