США подготовили проект санкций против ключевых сфер экономики РФ

Reuters: США введут новые санкции против РФ при продолжении конфликта на Украине

В Соединенных Штатах подготовили проект новых санкций против экономики России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, администрация президента США Дональда Трампа разработала дополнительные санкции, которые могут применить против ключевых сфер российской экономики. Ограничения будут введены, если Россия не прекратит конфликт с Украиной.

Как уточняется, новые американские рестрикции направлены против банковского сектора, а также инфраструктуры, отвечающей за поставки нефти на рынок. По словам источника, Трамп, вероятно, решит «выждать несколько недель» для оценки реакции России на объявленные в среду санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

Также, по информации агентства, некоторые американские законодатели вновь пытаются продвинуть давно замороженный двухпартийный законопроект о санкциях против России. Источник отметил, что Трамп готов поддержать такой пакет санкций, но вряд ли сделает это в октябре.

Ранее выяснилось, почему санкции США сблизили Москву и Дели.