В Минфине спрогнозировали снижение ВВП в России

Силуанов: дефицит бюджета в России в ближайшие годы будет на безопасном уровне
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дефицит федерального бюджета в России в ближайшие три года ожидается на безопасном уровне, в 2026 году ВВП составит 1,6% с перспективой дальнейшего снижения, при этом государственный долг не превысит 20% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам, передает РИА Новости.

«Дефицит находится на безопасном уровне, на следующий год это 1,6% ВВП с дальнейшим снижением», — сказал он.

Министр отметил, что по прогнозам госдолг не будет превышать 20% от ВВП.

До этого заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что экономический рост в России в 2025 году продолжается. Он отметил, что темпы роста в текущем году более сдержанные, чем в предыдущие два года.

24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, в текущем году показатель увеличился на 1,1%.

Ранее Россия вошла в пятерку экономических лидеров мира.

