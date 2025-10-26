На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин охарактеризовал ядерные ракеты «Буревестник»

Путин назвал крылатые ракеты «Буревестник» уникальным изделием
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин назвал крылатые ракеты «Буревестник», оснащенные ядерной энергетической установкой, уникальным изделием. Его слова передает РИА Новости.

В воскресенье, 26 октября, глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в боевых действиях на Украине.

Российский лидер рассказал, что у него есть доклад «со стороны промышленности» о характеристиках ракет «Буревестник». Кроме того, Путину известно, как их оценивают в министерстве обороны страны.

«Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», — подчеркнул президент.

В то же время он обратил внимание, что предстоит проделать большую работу, чтобы поставить «Буревестник» на боевое дежурство.

Как пишет ТАСС, в ходе совещания Путин поручил Герасимову начать подготовку инфраструктуры для размещения этих крылатых ракет. Также он заявил о необходимости определить возможные способы применения «Буревестника».

Ранее российский лидер объявил о завершении испытаний ядерной ракеты «Буревестник».

