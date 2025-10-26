Путин охарактеризовал ядерные ракеты «Буревестник»

Президент РФ Владимир Путин назвал крылатые ракеты «Буревестник», оснащенные ядерной энергетической установкой, уникальным изделием. Его слова передает РИА Новости.

В воскресенье, 26 октября, глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в боевых действиях на Украине.

Российский лидер рассказал, что у него есть доклад «со стороны промышленности» о характеристиках ракет «Буревестник». Кроме того, Путину известно, как их оценивают в министерстве обороны страны.

«Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», — подчеркнул президент.

В то же время он обратил внимание, что предстоит проделать большую работу, чтобы поставить «Буревестник» на боевое дежурство.

Как пишет ТАСС, в ходе совещания Путин поручил Герасимову начать подготовку инфраструктуры для размещения этих крылатых ракет. Также он заявил о необходимости определить возможные способы применения «Буревестника».

Ранее российский лидер объявил о завершении испытаний ядерной ракеты «Буревестник».