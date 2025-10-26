Путин сделал заявление о продолжении СВО

Командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач специальной военной операции (СВО) в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации, сообщает ТАСС.

Глава государства провел совещание с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Путин побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

На заседании он отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Также президент обратил внимание на успехи ВС России по окружению Купянска в Харьковской области и Красноармейско-Димитровской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.