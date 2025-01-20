Путин объяснил цель и смысл СВО

Россия в плане украинского урегулирования будет отстаивать интересы российского народа, в этом цель и смысл самой специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта необходимо достичь достижения долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в регионе.

16 декабря Путин заявил, что США довели Россию до красной черты, поощряют эскалацию конфликта и пугают свое население. РФ взвешенно отвечает, не втягиваясь в гонку вооружений, но серийный выпуск «Орешника» скоро будет налажен. В зоне СВО ВС РФ перехватили стратегическую инициативу, ситуация не изменится, даже если ВСУ снизят мобилизационный возраст до 14 лет, считает Путин. Он назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО.

Также Путин на заседании коллегии Минобороны указал на важность поддержки семей участников СВО.

Президент назвал долгом россиян всегда помнить о подвиге участников спецоперации и окружить заботой их семьи.

Ранее Путин призвал добиваться целей СВО.