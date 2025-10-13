Эксперт связал слова Путина о новом оружии с ракетой «Буревестник»

Президент России Владимир Путин, говоря о новом мощном оружии, мог подразумевать крылатую ракету «Буревестник» с неограниченной дальностью полета. Такое предположение в разговоре с «Комсомольской правдой» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам эксперта, «Буревестник» представляет собой крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, способную нести ядерную боевую часть. Кнутов отметил, что это оружие обладает уникальной характеристикой — неограниченной дальностью полета.

«20 тысяч километров — это примерно половина протяженности экватора. То есть ракета может с любой стороны зайти на территорию противника. Свободно может обходить районы противовоздушной обороны», — пояснил эксперт.

При этом Кнутов подчеркнул, что «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня», поскольку его применение возможно только в случае глобальной ядерной войны.

Также эксперт не исключил, что российский лидер мог иметь в виду совершенствование гиперзвукового оружия, включая комплекс «Авангард», или разработки в области боевых лазерных систем, таких как «Пересвет» и «Посох».

10 октября Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. По его словам, выпуск оружия ранее был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств.

