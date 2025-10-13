На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае назвали оружие России, которое изменит баланс сил в мире

Sohu: российская ракета «Буревестник» способна изменить баланс сил в мире
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, говоря на днях о новом оружии ВС РФ, мог иметь в виду крылатую ракету «Буревестник», которая действительно может кардинально изменить баланс сил в мире. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», — указано в материале.

Автор статьи отмечает, что крылатая ракета обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд, а также способна обходить системы противовоздушной обороны и достигать целей с огромной скоростью.

Издание полагает, что раскрытие информации о новых ракетах заставит западные страны «трястись от страха».

О том, что Путин словами о новом оружии мог анонсировать демонстрацию ракеты «Буревестник», говорил также военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня», поскольку его применение возможно только в случае глобальной ядерной войны.

10 октября президент РФ в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Он заявил, что выпуск оружия был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Ранее Медведев предупредил, что поставка «Томагавков» Украине может кончиться плохо.

