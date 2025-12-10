На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Богатые американцы чаще других совершают кражи на кассах самообслуживания

NYP: свыше 40% богатых американцев в США воруют на кассах самообслуживания
Shutterstock/FOTODOM

Американцы, чей доход превышает $100 тыс. (7,6 млн рублей) в год, в два раза чаще воруют на кассах самообслуживания, чем остальные посетители. Об этом пишет New York Post со ссылкой на недавний отчет LendingTree.

Согласно отчету, более 40% американцев, которые имеют высокий доход, признавались, что намеренно не сканировали товар в магазине. Среди людей, чей доход достигает $30 тыс. (2,3 млн рублей) в год, то же самое делали только 17%.

При этом 27% посетителей магазинов с годовым доходом $50 — $100 тыс. (3,8 млн — 7,6 млн рублей) также совершали кражи в магазинах.

Кроме того, согласно отчету, чаще всего не сканируют товар на кассах самообслуживания мужчины --38% против 16% женщин.

Американцы объяснили свои противоправные действия «несправедливыми ценами». В отчете также указано, что чаще всего воровали именно продукты питания, предметы первой необходимости, а не дорогостоящие товары.

Ранее в Нижнем Новгороде девушка украла из магазина 22 банки красной икры.

