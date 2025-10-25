На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе призвали США начать диалог с Россией о мире и торговле

Конгрессвумен Луна призвала США начать диалог с Россией о мире и торговле
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила за развитие диалога о мире и торговле с Россией. Соответствующее заявление она разместила в социальной сети X.

По мнению политика, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

«Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — написала Луна.

В пятницу Луна сообщила, что сохраняет планы проведения встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

3 октября конгрессвумен заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с Вашингтоном полноформатные отношения.

Ранее в Госдуме призвали молиться за Трампа и мир.

Переговоры о мире на Украине
