В Госдуме призвали молиться за Трампа и мир

Депутат Кузнецов заявил, что нет смысла реагировать на отказ Трампа встретиться с Путиным
Сергей Бобылев/РИА Новости

У президента США Дональда Трампа не получается выполнить роль миротворца, поэтому за него нужно помолиться и не реагировать на его отказ встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.

«Как я уже ранее говорил, вероятно, Дональду Трампу сложно выполнить желаемую им роль миротворца из-за недостатка духовности. Недавно конгрессвумен Паулина Луна призвала молиться за Дональда и заявила, что он действительно хочет мира. Но мы видим, что пока у него не получается. Поддерживаю коллегу Паулину. Так должен реагировать каждый здравомыслящий американец, разделяющий традиционные духовно-нравственные ценности. Как реагировать русскому человеку? Вообще не реагировать. Нет смысла в реагировании. Значение имеет наше мужество, терпение и здравомыслие», — сказал он.

По словам Кузнецова, в ближайшее время он планирует совместно с депутатами европейских парламентов помолиться о мире.

«Я считаю, важно молиться за мир. Потому что в итоге все окончательные решения у бога. Поэтому с разделяющими общие традиционные ценности депутатами европейских парламентов мы в ближайшее время планируем встретиться и совместно молиться о мире. Во-первых, Бог есть и слышит нас. Во-вторых, это важный символ для людей доброй воли по всему миру, в том числе в странах с недружественными правительствами. Людям там надо помочь выйти из морока провоенной пропаганды», — считает депутат.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились об очной встрече в Венгрии. В Кремле уточнили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

21 октября журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома утверждал, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Позднее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам политика, ему показалось, что на саммите добиться желаемого не получится.

Ранее Рубио рассказал о дальнейших контактах США с Россией.

