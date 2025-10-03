На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США высказались о будущем отношений с Россией на фоне заявления Путина

Конгрессвумен Луна: у России и США нет причин не быть торговыми партнерами
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

У России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Об этом заявила член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна в соцсети Х.

«Это должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами», — написала конгрессвумен, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с США полноформатные отношения.

2 октября Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил о заинтересованности России в восстановлении отношений с США. По словам российского лидера, США под руководством Дональда Трампа руководствуются в первую очередь собственными интересами, и это рационально. При этом он добавил, что и РФ руководствуется своими интересами, один из которых — возобновление отношений с США.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Трамп готов к укреплению экономических связей с Россией, если удастся урегулировать ситуацию на Украине. Вэнс подчеркнул, что Трамп «не видит никаких причин» для экономической изоляции РФ, «кроме продолжения конфликта».

Ранее Путин заявил, что у него с Трампом «свои» отношения.

Отношения России и США
