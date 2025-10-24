Конгрессвумен США подтвердила сохраняющиеся планы встречи с Дмитриевым

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила планы проведения встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Соответствующее заявление она сделала в интервью журналисту Патрику Бет-Дэвиду для YouTube-подкаста.

«Я собираюсь с ним встретиться», — сообщила конгрессвумен, отвечая на вопрос о Дмитриеве.

Луна подчеркнула, что считает важной задачей способствовать мирным процессам в международных отношениях.

«Я считаю своей задачей помочь «продвигать мир», — отметила она.

Луна объявила, что намерена встретиться с главой РФПИ Дмитриевым, 8 октября.

3 октября конгрессвумен заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с Вашингтоном полноформатные отношения.

Ранее Луна допустила заключение сделки США и РФ после конфликта на Украине.