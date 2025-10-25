Трамп назвал «очень сильными» санкции, введенные им против России

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию заявил, что введенные им антироссийские санкции очень сильные. Прямая трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции», — заявил он.

Американский лидер добавил, что санкции будут иметь эффект. Он не согласился с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что новые меры не отразятся на стране.

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Позже российский лидер заявил, что замещение российской нефти и и нефтепродуктов на мировом рынке требует времени. По его словам, на международной арене сложился энергетический баланс, вклад РФ в который очень значительный.

