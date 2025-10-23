Путин высказался о замещении российской нефти на мировом рынке

Замещение российской нефти на мировом рынке требует времени. Об этом журналистам заявил президент президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
16 октября Путин сообщил, что Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти. При этом он отметил, что в рамках договоренностей по линии ОПЕК в 2025 году РФ добровольно снизила добычу нефти на 1%.
2 октября Путин заявил, что без российской нефти цена на мировом рынке вырастет выше $100 из-за резкого снижения предложения.
Президент США Дональд Трамп неоднократно обращался к странам НАТО с требованием полностью отказаться от закупок российской нефти и следовать этому решению не только на словах, но и на практике. Также американский лидер критиковал Индию, Китай и Бразилию за покупку российских энергоносителей.
Ранее Путин заявил, что РФ грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть и газ.