На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о замещении российской нефти на мировом рынке

Путин заявил, что замещение нефти России на мировом рынке требует времени
true
true
true
close
Global Look Press

Замещение российской нефти на мировом рынке требует времени. Об этом журналистам заявил президент президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

16 октября Путин сообщил, что Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти. При этом он отметил, что в рамках договоренностей по линии ОПЕК в 2025 году РФ добровольно снизила добычу нефти на 1%.

2 октября Путин заявил, что без российской нефти цена на мировом рынке вырастет выше $100 из-за резкого снижения предложения.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обращался к странам НАТО с требованием полностью отказаться от закупок российской нефти и следовать этому решению не только на словах, но и на практике. Также американский лидер критиковал Индию, Китай и Бразилию за покупку российских энергоносителей.

Ранее Путин заявил, что РФ грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть и газ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами