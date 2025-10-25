Эксперты оценили новые санкции против России

ТАСС: новые санкции против России вряд ли повлияют на решение ОПЕК+

Новые санкции против российских нефтяных компаний едва ли повлияют на решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

По словам старшего аналитика «БКС мир инвестиций» Кирилла Бахтина, «восьмерка» стран ОПЕК+ может поставить вопрос об увеличении добычи другими странами альянса, если произойдет затяжное снижение или отсутствие роста нефтедобычи РФ по плану ОПЕК+ из-за санкций США. Он добавил, что не считает такой сценарий «базовым».

«Если российские нефтяники и понесут потери из-за действий США, то не по объемам, а по ценам реализации сырой нефти и нефтепродуктов на экспорт. Обратим, однако, внимание, что свободных мощностей по быстрому росту нефтедобычи не так много — 3 млн б/с — и они в основном у четырех стран ОПЕК - Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта», — подчеркнул Бахтин.

Как отметил партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, изначальная стратегия ОПЕК+ по добыче нефти не будет корректироваться

«Мы не ожидаем драматического снижения экспорта нефти из России, возможны временные сбои в поставках в течение нескольких недель, но среднесрочно объемы поставок и добычи сохранятся», — поделился Касаткин.

23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что замещение российской нефти и и нефтепродуктов на мировом рынке требует времени.

По его словам, какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов можно заместить на мировом рынке, но для этого потребуется время и большие инвестиции.

Также глава государства отметил, что на мировом рынке сложился энергетический баланс, вклад РФ в который очень значительный.

Ранее Путин заявил, что Россия утратит независимость, если будет покупать все за нефть и газ.