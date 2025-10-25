На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином обсудит урегулирование на Украине
true
true
true

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее обсудит урегулирование на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Одна из тем, о которых мы будем говорить, — это Россия и Украина», — заявил он.

По словам Трампа, он хотел бы, чтобы Китай помог американской стороне с Россией. Глава Белого дома объяснил, что администрация США ввела масштабные санкции против Москвы и Вашингтон хочет, чтобы китайская сторона помогла в данном контексте.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, принуждение и давление не способны решить проблему.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в помощи Украине, а также не желает поражения России. По словам украинского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин уже заявил ему о нежелании продавать оружие Киеву.

Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами