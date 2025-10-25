Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином обсудит урегулирование на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее обсудит урегулирование на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Одна из тем, о которых мы будем говорить, — это Россия и Украина», — заявил он.

По словам Трампа, он хотел бы, чтобы Китай помог американской стороне с Россией. Глава Белого дома объяснил, что администрация США ввела масштабные санкции против Москвы и Вашингтон хочет, чтобы китайская сторона помогла в данном контексте.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, принуждение и давление не способны решить проблему.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в помощи Украине, а также не желает поражения России. По словам украинского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин уже заявил ему о нежелании продавать оружие Киеву.

Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.