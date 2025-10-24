На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обвинил Китай в нежелании помогать Украине

Зеленский: Китай не заинтересован в помощи Украине и не хочет поражения России
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Китай не заинтересован в помощи Украине, а также не желает поражения России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция которой проводилась на YouTube-канале офиса главы государства.

»[Председатель КНР] Си [Цзиньпин] сказал мне, что не будет продавать оружие. Я знаю одно: Китай помогает России. Китай не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — сказал глава республики.

Накануне официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, принуждение и давление не способны решить проблему.

В сентябре вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Пекинского Университета международного бизнеса и экономики, эксперт China Forum Гун Цзюн заявил, что Россия явно побеждает в украинском конфликте, но Запад отказывается признать реальность. Он отметил, что в течение последних месяцев Вооруженные силы РФ последовательно продвигаются на запад примерно на 15 км в день.

Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.

