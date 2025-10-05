На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов

В СВР Украины заявили, что КНР дает РФ спутниковые данные для ударов по Украине
true
true
true
close
szru.gov.ua

Служба внешней разведки Украины зафиксировала факты предоставления Китаем данных спутниковой разведки России для нанесения ракетных ударов по украинской территории. Об этом заявил сотрудник ведомства Олег Александров в комментарии «Укринформ».

«Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения», — сказал он.

По словам Александрова, речь так же идет об объектах, которые принадлежат иностранным инвесторам.

Больше деталей об объектах на территории Украины, пораженных с помощью данных китайской спутниковой разведки, он не раскрыл.

В августе был нанесен удар по американскому заводу Flex в городе Мукачево в Закарпатской области.

В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз может ввести санкции против предприятий из Китая за поддержку российской военной промышленности.

Ранее в КНР заявили о законности сотрудничества с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами