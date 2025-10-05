В украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов

Служба внешней разведки Украины зафиксировала факты предоставления Китаем данных спутниковой разведки России для нанесения ракетных ударов по украинской территории. Об этом заявил сотрудник ведомства Олег Александров в комментарии «Укринформ».
«Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения», — сказал он.
По словам Александрова, речь так же идет об объектах, которые принадлежат иностранным инвесторам.
Больше деталей об объектах на территории Украины, пораженных с помощью данных китайской спутниковой разведки, он не раскрыл.
В августе был нанесен удар по американскому заводу Flex в городе Мукачево в Закарпатской области.
В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз может ввести санкции против предприятий из Китая за поддержку российской военной промышленности.
Ранее в КНР заявили о законности сотрудничества с Россией.