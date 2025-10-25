На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель Путина рассказал о большом желании США понять позицию России

Дмитриев: администрация Трампа имеет большое желание понять позицию России
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа очень хочет понять позицию России. Об этом в интервью журналистке Ларе Логан заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что очень важно и отличает президента Трампа и его команду — хороший диалог. Вместе со (спецпосланником президента США. — «Газета.Ru») Стивеном Уиткоффом есть большое желание понять, в чем заключается позиция России, по-настоящему понять логику, потому что только через понимание логики можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать что-то», — сказал глава РФПИ.

24 октября Дмитриев прибыл в США после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. Он встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности с Уиткоффом.

По информации телеканала CNN, руководитель РФПИ отправился в Вашингтон «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о влиянии санкций на Россию.

