На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили слова Трампа о влиянии санкций на Россию

Песков: Россия увидит через полгода, как санкции США повлияли на нее
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Россия увидит через полгода, как повлияют на нее санкции США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о влиянии рестрикций.

«Мы действительно посмотрим. Даст бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим, что было год назад, два года назад. Даст бог увидим, что будет через шесть месяцев, через год», — сказал представитель Кремля.

Накануне Трамп отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Глава Белого дома рассказал, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

В этот же день Путин заявил, что инициатива встретиться в Будапеште с Трампом шла от США, а саммит «просто перенесен», но не отменен. Он подчеркнул, что такие встречи «нужно хорошо готовить», чтобы получить «ожидаемый результат». Президент также прокомментировал новые санкции, выразив уверенность, что серьезного влияния на экономику России они не окажут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали об ожиданиях от новых санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами