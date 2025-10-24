В Кремле оценили слова Трампа о влиянии санкций на Россию

Россия увидит через полгода, как повлияют на нее санкции США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о влиянии рестрикций.

«Мы действительно посмотрим. Даст бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим, что было год назад, два года назад. Даст бог увидим, что будет через шесть месяцев, через год», — сказал представитель Кремля.

Накануне Трамп отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Глава Белого дома рассказал, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

В этот же день Путин заявил, что инициатива встретиться в Будапеште с Трампом шла от США, а саммит «просто перенесен», но не отменен. Он подчеркнул, что такие встречи «нужно хорошо готовить», чтобы получить «ожидаемый результат». Президент также прокомментировал новые санкции, выразив уверенность, что серьезного влияния на экономику России они не окажут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали об ожиданиях от новых санкций.