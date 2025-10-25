В Белоруссии отреагировали на закрытие Литвой последних КПП на границе

Таможкомитет Белоруссии подтвердил, что Литва закрыла последние КПП на границе

Литва закрыла последние действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

«Литовская сторона снова закрыла автодорожные пункты пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Литовские контролирующие службы прекратили прием грузовых и легковых транспортных средств, следующих из Беларуси, в 21:40 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении ведомства.

В нем упоминается, что власти республики Прибалтики закрыли эти КПП до полудня субботы.

Накануне вечером премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. Она объяснила подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее в Литве заявили о желании заболотить границу с Белоруссией.